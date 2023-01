FOTOD | Ülemistesse kerkib 20 miljonit eurot maksev tervisemaja

„Meil on alati hea meel finantseerida projekte, mis edendavad Eesti elukeskkonda ja väärtustavad elanike arengut. Ülemiste Tervisemaja näitab, et meie tervishoid liigub õiges suunas ning et ka ärikinnisvara arenduses saab olla vastutustundlik,“ kommenteeris tehingut SEB korporatiivpanganduse kinnisvara osakonna juht Anu Arnover.

„Tervisemaja teise etapina valmiv hoone on järjekordne näide tervikliku keskkonna loomisest linnakus – nii ehituses kui maastikuarhitektuuris oleme lähtunud eelkõige hoone funktsioonist, milleks on inimeste tervendamine, tervise hoidmine ja elukvaliteedi parandamine,“ sõnas Mainor Ülemiste ASi juhatuse esimees Ursel Velve. „Ootused ennetavate terviseteenuste arenemisele ja keskkonnale, kus teenuseid pakutakse, on kõrged. Teenusepakkujate ja tarbijate fookus peab liikuma ravilt ennetusele. Seetõttu toome uude hoonesse kokku keskkonna ja teenusepakkujad, kes aitavad inimestel paremini oma tervist juhtida. Kõrged ootused ja kasvav vajadus teenuste järele on omakorda andnud kindlustunnet alustada ehitustegevusega samal ajal, kui paljud arendajad panevad keeruliste olude tõttu projektid pausile.“

Kadi Pärnits lisas, et uus Tervisemaja on 2020. aastal avatud ja edukalt käivitunud esimese Tervisemaja ja Alma majja loodud ja peagi avatava Ülemiste kirurgiakliinku loomulik jätk ning asub looma sünergiat uute teenuste kaudu personaalmeditsiini, kirurgia, diagnostika ja ennetus- ja taastusravi valdkonnas.

„Ülemiste City jaoks on oluline tervis ja tervist toetava keskkonna loomine. Ka uue Tervisemaja arendamisel oleme lähtunud Tartu Ülikooli loodud 3x3 tervisemudelist, mis loob aluse talentide vaimse, füüsilise kui sotsiaalse tervise toetamisele linnaku, tööandja ja inimese enda tegevuste kaudu,“ lausus Ülemiste Cityt arendava Mainor ASi juhatuse esimees Kadi Pärnits. „On rõõm, et saame seda fookust silmas pidades luua juba järjekorras teise linnaku Tervisemaja, et pakkuda kogukonnale veelgi laiemat valikut tervishoiuteenuseid, uusi valdkonna teadmisi ja tipptehnoloogiaid ning teenusepakkujatele uut ja innovatiivset keskkonda.“

Hoone puhul on tegemist 7-korruselise lamekatusega monoliitbetoonist ehitisega, mille suletud netopinnaks on 9450 ruutmeetrit. Vormikeeles on kasutatud looduslikke orgaanilisi vorme – luustruktuur, neuronite võrgustik, puukoore ja lehtede mustrid ning vee looduslik lainetus. Kogu hoonesisene liikumine on üles ehitatud ümber hoone keskteljel paikneva kõiki korruseid läbiva klaaskatusega aatriumi. Aatriumi alale on projekteeritud ümber aatriumi kulgevad liikuma kutsuvad avarad kaarjad trepid. Sisearhitektuur on lahendatud rahulikes heledates ja pastelsetes toonides.

Hoone energiamärgis vastab A-klassile, mida aitab tagada hoone katusele projekteeritud päikesepaneelide park. Välisruumi kujunduses on tähelepanu pööratud keskkonnasäästlikkusele ja elurikkusele. Haljastuse tarbeks kogutakse ja kasutatakse sademevett.

Tervisemaja teine hoone on projekteeritud koostöös What If OÜ-ga, hoone arhitektuurse lahenduse on koostanud Apex Arhitektuuribüroo OÜ, sisearhitektuuri Studio Argus OÜ ning maastikuarhitektuurse lahenduse Tajuruum OÜ.

Hoone ehitustööd algavad jaanuaris 2023 ning plaanitud valmimisajaks on juuli 2024. Projekti maksumuseks on 20,5 miljonit eurot, millest 15,4 miljoni euro ulatuses on rahastajaks SEB ja Luminori pankade sündikaat.