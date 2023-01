Börsile mineku plaan on olnud AVH Grupp ASi juhatuse liikme ja tegevjuhi Hans Pajoma sõnul olemas ajast, kui ta möödunud aasta veebruaris ettevõttesse tööle asus. „Me oleme muutnud tegevuskava konkreetsemaks ja liigume selles suunas,“ ütles ta Delfi Ärilehele.

Energiakriis sammus rolli mänginud pole. „Et mitte jääda ajale jalgu, on vaja investeerida ja siiani on olnud laienemise toetajateks pangad. Vaadates, millised investeerimismahud meid ees ootavad, ei saaks me ainult pankade peale loota,“ tõdes Pajoma.