Eduka ettevõtte saladus on julge pealehakkamine ja lõbus tuju

Tuleb lihtsalt tegutseda

Alguse sai Kooker sellest, et viis aastat tagasi olid Tiina ja Edith, kel kahepeale kokku toitlustuses juba viiskümmend aastat kogemust, jõudnud punkti, kus tundsid, et tahavad edaspidi teha asju nii, nagu neile meeldib. „Algne mõte on meil alati olnud, et see, mis teeme, peab minema inimestele korda ja tooma rõõmu, eelkõige iseendale ja teistele ka. Me ei tahtnud kunagi minipannkooki teha kellegi järgi või kedagi kopeerida. Vana traditsioon Hollandis mängis laadatelgis hästi välja. Meie tahtsime Eesti tänavatoidumaailma tuua värske ja vägeva uue suuna.“

Viie aastaga on naised suure töö ära teinud. Praeguseks on Kookeril neli hubast kohvikut Tallinnas, treiler, mis mööda festivale reisib, toitlusteenus, mida nad ise Rändkookeriks kutsuvad, ja hooajalised kohvikud uisuparkides. Kuidas neil see kõik õnnestus? Tuleb välja, et suurt saladust siin ei ole, tuleb lihtsalt ise töökas olla. „Ikka küsitakse, et kuidas teil küll nii hästi on läinud. Selle taga on see, et me tegutseme. Kui on vaja minna, siis me lähme, ja kui on vaja teha, siis me teeme,“ selgitab Tiina. Edith lisab: „Meie maailma ilmestab see, et me ei jää ootama ja lootma, et keegi tuleks ja teeks. Tegutsemisjulgus ja pealehakkamine on meid edasi viinud.“