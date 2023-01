Kergema vastupanu tee pole kõige parem tee

Kuidas sai ettevõte alguse?

Sealt edasi alustas Selektor Projekt, mis koosnes neljast insenerist. See arv on aastatega kasvanud koos töömahu ja tegevusvaldkondade kasvuga. 2015. aastal lisas Selektor Projekt oma tegevustesse hoonete ehituskonstruktsioonide projekteerimise. Põhitegevusteks on ehituslik insener-tehniline projekteerimine koos projekteerimise projektijuhtimisega, sealhulgas vajalike eeluuringute ja ekspertiiside läbiviimine. Peamised tegevused infrastruktuuride valdkonnas on seotud teede, sildade ja rajatiste projekteerimisega, tsiviilvaldkonnas hoonete ja rajatiste konstruktiivsete osade projekteerimise ning ehituskonstruktsioonide staatika ja tugevusarvutuste teostamisega.

Mida on kümne aasta jooksul õpitud?

Iga eduka ettevõtte kolm alussammast on töötajad, visioon-missioon ja väärtused. Kui esimene suur õnnestumine on nende ühise katuse alla koondamine, siis teine suur õnnestumine kindlasti nende säilitamine ja juurutamine kümne aasta vältel.

Selektor Projekt on positsioneerinud ennast kui tugev peatöövõtja inseneerias, koondades enda alla ja enda koostööpartneriteks omakorda valdkonna parimaid tegijaid. Läbinud peatöövõtjana erinevaid majandustsükleid ja olles pidevalt muutuvas strateegilises keskkonnas nii suunaandja, eestvedaja kui viimasel ajal ka ennustaja, võib öelda, et Selektor on kasvanud mõõtmetelt, aga peamiselt on arenetud sisuliselt. „Kõlab klišeena, aga tegutsemisaastate jooksul on olnud küllalt olukordi, kus saanuks minna kergema vastupanu teed – kas see oleks aga kümne või kahekümne aasta pärast andnud võimaluse enda üle uhkust tunda?“ võtab ettevõtte mentaliteedi kokku tegevjuht Andrus Aaviste.