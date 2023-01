KUULA SAADET | Rahatark: kinnisvarasektor ei kukugi 2023. aastal kokku? Eksperdid selgitavad

„Näeme seda, et hinnad läbivad teatava korrektsiooni ning 2023. aastast on oodata kohandumise ja uute plaanide tegemise aastat. Ostud ja müügid ikka toimuvad, kuid mahud on väiksemad, kui oleme varasematel aastatel harjunud. Suuremate arenduste alustamine võib edasi lükkuda, tegeletakse olemasolevate lõpetamisega. Samas on see vaid väikene paus, sest Eesti elamispindade vanus on kõrge, uusi kortereid ja muid pindu ei tule nii palju juurde, kui inimesed neid tegelikkuses vajavad. Ehk siis suuremad panused on tehtud juba järgmisele aastale, kui eeldame, et kõik turuosalised on uute tingimustega kohanenud,“ räägib peamiselt elukondliku kinnisvaraga tegeleva arendaja Endover tegevjuht Robert Laud.