Reisile sinuga ... ja nii juba 15 aastat

Tõsi, teekond ilunumbriteni ei ole olnud lihtne ja sirgjooneline, tagasilöökideta. 2008. aastal, kui ettevõte Eestis kanda kinnitas, oli konkurents siinsel turul võrdlemisi tihe – kodumaal toimetas aktiivselt viis reisikorraldajat. Esimesed aastad kulgesid niisiis suuresti katsetamise tähe all. Kuigi Tez Tour tegutses selleks ajaks juba nii Lätis kui ka Leedus, ei tulnud Balti õdede-vendade kopeerimine kõne alla. „Siinne turg erineb sealsetest ja oli raske aru saada, millised sihtriigid on eestlaste seas nõutud.“

Paralleelselt tuli teha palju tööd turistide ja partnerite-edasimüüjate usalduse võitmisega. Näiteks lennutati nii mõneski sihtkohas esialgu reisijaid kahte erinevasse lennujaama. Seda pelgalt selleks, et aru saada, milline regioonidest on siis ikkagi turistide seas rohkem armastatud. „Türgis lendasime nii Bodrumisse kui ka Antalyasse, kuni lõpuks selgus, et Antalya piirkond on meie klientidele rohkem meeltmööda.“

Selline tagasiside kogumise vorm töötas. Juba 2010. aastal sai ettevõte alustada online-müügiga, mis on ühele reisikorraldajale selge märk sellest, et nüüd on klientide usaldus võidetud – online’ist ostetakse reise ikkagi ainult siis, kui ollakse juba veendunud, et saab reisikorraldaja peale kindel olla.

Turismi kõrgklass

Mida tehti aga teistmoodi, et konkurentide seast silma paista? Tez Touri eestvedajad julgevad arvata, et küllap oldi tugevad eeskätt just sihtriikides olevate esindajate tõttu. „Nad võtavad turistid lennujaamas vastu, viivad nad transfeeridega hotelli, jagavad kätte kogu vajaliku info ja pakuvad ka kohapealseid ekskursioone. Samuti on nad toeks kogu reisi vältel ja kui puhkus möödas, saadavad ka tagasi lennujaama.“