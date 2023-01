airBaltic peab muutuva maailmaga sammu

2022 oli edukas aasta

„Hoolimata sellest, et pidime 2022. aastal pidevalt muutuva maailmaga kohanema ja samal ajal kasvama, osutus see siiski rikkalikuks ja väljakutseid pakkuvaks aastaks,“ ütles airBalticu tegevjuht Martin Gauss. 2022. aasta oli kokkuvõttes airBalticu jaoks üsna edukas, sest jõuti mitme olulise verstapostini. Näiteks avas airBaltic eelmisel aastal oma esimese baasi väljaspool Balti riike – Soomes Tamperes. Samuti avasime uued lennuliinid Marrakechi, Gran Canaria ja Bathumisse ning tervitasime oma 50 miljonendat reisijat.

Lisaks isiklikele saavutustele sai airBaltic möödunud aastal ka rahvusvaheliselt tunnustatud. „2022. aasta oli ka rahvusvahelise tähelepanu aasta – näiteks oli airBalticul au pälvida Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni mitmekesise ja kaasava tiimi auhind ning Skytraxi auhind Ida-Euroopa parimale lennufirmale. Lisaks avanes meil võimalus taas kinnitada oma suurepärast koostööd Airbusiga, kui osalesime ühiselt Farnborough’ ja Istanbuli lennu-show’del ning tegime näidislende Austraalias, Aasias ja Aafrikas.“

Uued sihid on seatud

2023. aastal saab airBaltic 28-aastaseks ja nagu inimesedki selles vanuses, on lennufirma oma parimais aastais. Alanud aasta toob kaasa mitmeid põnevaid arenguid ja kahtlemata on, mida oodata. „Peamiseks eesmärgiks jääb aga alati anda endast parim, et ühendada meie reisijaid erinevate riikide, linnade, inimeste ja ideedega, täites seeläbi nende unistusi,“ ütleb Gauss.

airBalticu üks põnevamaid uudiseid sel aastal on kogu Airbus A220 lennukipargi varustamine SpaceXi internetiühenduse süsteemiga Starlink. Gauss selgitab: „See teeb meist esimese lennufirma Euroopas, kes pakub pardal kiiret, piiramatut ja tasuta satelliitside internetiühendust. See on ka ajalooline hetk meie lennufirma ja kogu lennundussektori jaoks ning me loodame, et saame nii oma reisijatele veelgi paremat teenust pakkuda.“