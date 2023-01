Maailma suurim meretuuleparkide rajaja: Eesti ja teiste jaoks tiksub kell armutult

Ørsted on Taani suurim energiaettevõte ja maailmas number üks meretuuleparkide rajaja. Nende huvi Eesti vastu on suur ja koos Eesti Energiaga planeeritakse Eesti esimest, Liivi meretuuleparki. Uutele turgudele keskendunud Ørstedi asepresident Alana Kühne tõdeb, et eelmise aasta 24. veebruar muutis paljut ka nende jaoks.