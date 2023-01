Kütuse hind võib peagi tõusta. Suurimaks mõjutajaks on jätkuvalt Hiina

„Kui Hiina tarbijad hakkavad kulutama, tõstab see ka nafta hinda,“ selgitas Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi. Ta tõi välja, et OPEC-i prognoos 2023. aasta nafta nõudluse osas jäi eelmise aastaga samaväärseks – 2023. aasta prognoos on 101,8 miljonit barrelit päevas, 2022. aastal oli nõudlus oli 99,5 miljonit barrelit päevas. „Ühelt poolt tõi OPEC positiivse mõjurina välja Hiina oodatust parema taastumise peale COVID-19 piirangute lõppu. Teiselt poolt tõdeti raportis siiski ka seda, et tegelikku tarbimist võivad oluliselt mõjutada globaalse majanduse arengud, muutused COVID-19 reeglites ning jätkuvad geopoliitilised pinged,“ sõnas Sassi.