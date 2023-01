50 aastat Värska Originaali

Kuidas ettevõte sündis?

Esimesed pudelid Värska Originaali villiti 19. aprillil 1973. aastal Värska sovhoosi abitootmisettevõtte mineraalveetsehhis. Alates 1. juunist 1993, pärast majandi lagunemist ja erastamist kandis ettevõte nime AS Värska Vesi. Möödunud aastast on firmal uus nimi – AS Värska Originaal – ja seda meie Eesti esimese mineraalvee auks.

Milliseks on ettevõte praeguseks kujunenud?

Investeeringute toel on Värska laiendanud märgatavalt toodete sortimenti. Kui varem tootsime Eesti number üks mineraalvett Värska Originaal, Värska Allikavett ja oma kaubamärgi joogivett, siis nüüd on sortimenti lisandunud mitmeid uusi kõrgema lisandväärtusega tooteid – Värska Vurtsvasser, Värska Naturaal Plus ja Värska Sport. Mis teeb uued joogid väga eriliseks nii Eestis kui ka maailmas, on see, et kõik on toodetud looduslikust mineraalveest.