Eeltöö, pikk planeerimine ja turuga kohanemine toovad edu

Kvaliteetset ja töökindlat põllumajandustehnikat müüva ning hooldava Flint Kaubanduse jaoks oli 2022. aasta märgiline muu hulgas seetõttu, et esimest korda ületas – peamiselt Lõuna-Koreast ja Indiast pärit – müüdud traktorite arv 100 piiri. Ettevõtte juht Jaan Sihv tõdeb, et konkurents on valdkonnas suur ja kunagi ei tasu liiga mugavaks muutuda ega kedagi alahinnata, sest ka mõni väike konkurent võib kiiresti suureks tegijaks sirguda. Sihv tõdes juba 1993. aastal tegevust alustades, et loodud firma peab aastakümneteks püsima jääma. Tagasivaatavalt võib tõdeda, et riskid on ennast õigustanud ja seatud eesmärkidest on suudetud ilusti kinni pidada. Edu pant on tugev ja ühtehoidev meeskond, sest ilma selleta oleks niisugust teed raske edukalt käia.