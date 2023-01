Prantsuse firma aitab Vene naftatööstusel elus püsida

SLB jätkuv Venemaa äritegevuse ülevõtmine on saanud kriitikat, siiski näitavad intervjuud ettevõttega kursisolevate allikatega ja dokumendid, et SLB otsus aidata Venemaal oma teenuste ja puurimisseadmetega nafta- ja gaasitootmist suurendada on ära tasunud.