Ingle – 30 aastat arengut

Algusaastaid võib iseloomustada sõnadega teadmatus ja nooruse tuhin, aga mis kõige olulisem – mõnus seltskond, kes andis endast kõik, et töö ning elukeskkond üha paremaks muutuks. Mis võib selle eduloo mootoriks olla? Ega ühest retsepti ei saagi anda, see võib olla kombinatsioon õigete otsuste langetamisest õigel ajal, ausus, usaldus klientide vastu ja töötajate kindlustunde väärtustamine.

Hea sõnaga saab meenutada paljusid etappe:

Ingle laienemine Rapla raudteeterminali rajamisega;

kommertsosakonna liikumine Tallinna Tulikasse;

rahvusvahelise kontserni moodustamine Margunas UAB-ga;

transiidi laienemine Muuga sadamasse.

Need on märksõnad, mille raames võiks meenutada Ingle kasvamist ja laienemist ning sellest tüdimuseni rääkida. Seoses kontserniga on nimed Ingle ja Margunas kokku sulama hakanud, ehkki juriidilised kehad jäävad. Seega saab kohalikku Inglet ja teisi tütarfirmasid nimetada ehk emafirmaks Ingmar Group OÜks. Nii võibki näha 1993. aasta Ingle juuri piltlikult terves Baltikumis ja Poolas hargnemas ning see pidev protsess areneb omasoodu edasi.

Ega elu pole olnud lillepidu. 1997. aasta börsile minek oli väga ahvatlev ja rumal tegu, väga kiiresti näidati seal koht kätte, et „iga kingsepp jäägu ikka oma liistude juurde“. On olnud periood, kus arusaamade lahknemine maksuametiga kulutas närve ja tervist. Aga õnneks pooleteist aastaga mõistus võitis ja pärast seda on maksuamet meid kohelnud kui oma ala eksperte. Sellest ajast olen kõikidele kontrollasutustele öelnud, et külastage meid jälle, sest igasuguse kõrvalpilguga muutuvad meie tegevused ainult seaduskuulekamaks, selgemaks ja paremaks.

Usun, et just see kolmekümneaastane kogemus ja sügavad juured aitavad ka seekord meil püsima jääda ning järgmiseks juubeliartikliks valmistuda.

Öeldakse, et kui tahad rahulikult elada, valmistu sõjaks. Ja praegu me ju piltlikult sõjas olemegi. Euroopa Liit on kehtestanud hulganisti sanktsioone, mille tõttu peame firmana looma uusi tarneahelaid, et oma kliente jätkuvalt toorainega kindlustada. Aga vanu aegu pole mõtet taga igatseda. Tuleb edasi liikuda ja ellu jääda.