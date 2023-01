Rahvusvahelises virtuaal- ja reaalmaailma meelelahutuses skoorib Yolo Group

Ettevõte teeb tõesti omalt poolt kõik, et inimestel inspiratsiooni jätkuks, kuni selleni välja, et kontoris on nii merevaatega jõusaal kui ka puhkamiseks mõeldud kapslid. Ning fuajees hakkab esimese asjana silma tavalist pangaautomaati meenutav Bitcoini sularahaautomaat.

IT-valdkonna inimesed ootavad töösuhetes otsekohest partnerlust ja Pärt ütleb, et eelmise põlvkonna jäigad ülevalt alla käsuliinid ei tuleks Yolo Groupi töökultuuri puhul kõne allagi. „Siin on valdkonna tipptasemel eksperdid. Ei usu, et oma inimestesse kuidagi teisiti kui innustavalt suhtudes üldse kuhugi jõuaksime. Online-meelelahutus on olemuselt voolav ja pidevas muutumises ning tundmatul rajal kõndimine on teekond, mida saab edukalt läbida vaid koos loominguliste, vabade ja innovaatiliste inimestega.“

„Idee luua Eestisse maailma esimene litsentsitud online-krüptokasiino, käis välja pokkerifännist ettevõtja Tim Heath , kes sattus pooljuhuslikult Eestisse tulles meie ettevõtluskeskkonnast, arenenud digilahendustest ja töökultuurist täielikku vaimustusse,“ räägib IT- ja tehnoloogiaettevõtte algusaastatest tegevjuht Maarja Pärt . „Tulin siia firmasse ülikooli praktikandina ja olen algusest peale kogu ettevõtte kasvamise kaasa teinud. Ning siiani on mul väga-väga huvitav. Oleme olnud mänguplatvormide loomisel ja krüptovääringute kasutussevõtmisel innovaatilised, edukalt sisenenud spordiennustuste maailma, otsinud helgeid päid, kelle arengut toetada, ja iga uue etapi käigus kõike ise arendanud. Ka enda põrumistest oleme kõvasti õppinud.“

Neid, kes julgesid kolmteist aastat tagasi, mil krüptovääringud ja plokiahel veel suhteliselt tundmatud, ettevõtet luues korraga nii virtuaalsesse meelelahutusse kui ka virtuaalsetesse maksevahenditesse panustada, polnud Eestis just palju. Yolo Groupi loomine oligi mõnes mõttes sama riskantne, nagu seda on spordiennustuse tegemine. Ent võimalus uhkelt skoorida polnud sugugi väike, sest meelelahutuse, mängutööstuse ja spordiennustuste maailm oli tol hetkel juba muutuseks valmis.

Edasiminek on kiirelt kasvava IT-ettevõtte jaoks olnud vahepealsest madalseisust ja krüptovääringute volatiilsusest hoolimata erakordselt hoogne. Üle maailma, sealhulgas ka nii kaugetes paikades nagu Brasiilia, Austraalia ja Malaisia, paiknevates harukontorites on juba ligemale tuhat töötajat, kes räägivad ettevõtte klientidega ligi viiekümnes keeles.

Rahvusvaheline meeskond töötab ka võimsa merevaatega Tallinna peamajas. Harukontoritesse reisimist on Yolo Groupi inimestel aga lausa nii palju, et firmas on töösõite korraldav osakond. Kui see pole IT-guru ideaalne töökoht, siis mis veel? „Jah, meil on olnud isegi unistuste täitmise kampaania,“ toob Pärt naerdes välja. Nimelt võib juhtuda, et täiesti ootamatult täituvad Yolo Groupi töötajate suurimad unistused. Olgu selleks siis langevarjuhüpe Hispaania päikese all, trummimängu õpingud oma ala parimalt või laulu kirjutamine ja lindistamine Eesti muusikamaastiku ühe populaarseima autoriga.

Sportsbet.io on Inglise kõrgliiga jalgpalliklubi Arsenal FC ametlik kihlveopartner.

Yolo Groupi spordiennustusportaal Sportsbet.io on Inglise kõrgliiga jalgpalliklubi Arsenal FC ametlik kihlveopartner. Mullu toodi Londoni suurklubi treenerid Eestisse, et teha treeninguid meie U19 neidude koondisega. „Arsenali jalgpalliklubi on olnud pikalt pühendunud naiste jalgpalli arendamisele ja nad on 15 meistritiitliga ka üks edukamaid naiskondi Inglismaal. Selle koostöö kaudu saame meie anda oma panuse naiste jalgpalli arendamisele Eestis,“ räägib Yolo Groupi tegevjuht Maarja Pärt.

Yolo Group saadab ESTCube-2 pardal esimest korda kosmosesse krüptovara Kosmosesse saadetav krüptovara paigutatakse satelliidi pardale futuristlikus rahakotis väikesel mälukaardil. Tänu Yolo Groupi toetusele saab sihtasutus paremini panustada Eesti tulevaste kosmoseteadlaste ja inseneride harimisse ja koolitamisse. Ühtlasi finantseerib Yolo Group ESTCube-2 valmivat dokumentaalfilmi.

Uued väljakutsed

Kuhu edasi? Ajal, kui teised otsivad viise, kuidas oma äriga veebis edukaks saada, toob Yolo enda valdkonna hoopis virtuaalsest reaalsesse, täpsemalt Tallinna vanalinna Rataskaevu tänavale. „Oleme viimasel ajal tegelenud üha rohkem investeeringutega ja lisaks panustamisele finantstehnoloogia ja mängude arendamisega tegelevatesse ettevõtetesse oleme investeerimas ka kinnisvarasse ning konkreetne Rataskaevu maja on üks neist. Tallinna vanalinn on nii unikaalne paik ja mõte sellest, et mujalt maailmast inimesi seda imetlema tuua, tekitab elevust,“ avab Pärt tulevikuplaane.

Usun, et meie klientide eelistatuimaks meelelahutuspaigaks saab peagi just Bombay Club.

Muinsuskaitse, linna ja arhitektidega koostööd tehes on suure investeeringuna valmimas eksklusiivne meelelahutuskeskus, kus on privaatkasiino, butiikhotell ja ka restoranid, baar ning pagarikoda, mis avatud kõigile linnakodanikele. „Pärisinimestega kohtumise tähenduslikkus on järjest olulisemaks muutumas ja usun, et meie klientide eelistatuimaks meelelahutuspaigaks saab peagi just Bombay Club. Panustame sellesse projekti väga palju ja usume, et oleme selgi korral õigel teel.“ Kokku hakkab tulevane kompleks andma tööd ligemale 300 inimesele. Tegemist on ühe suurema investeeringuga Tallinna vanalinna.

Yolo Group on valdkonna tipus 26. koht EGR Power 50 nimekirjas, mis koondab maailma parimaid online-mängude operaatoreid

6. koht Eesti kõige väärtuslikumate tehnoloogiaettevõtete Top Tech 2022 nimekirjas

3. koht 2022. aasta populaarsemate Eesti tööandjate edetabelis (MeetFranki andmetel)

Parim IT-ettevõte aastal 2020 (Äripäev)

Tule täida oma unistused, liitu Yolo Groupiga – careers.yolo.com