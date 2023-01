Kasv saab tulla kestlikesse äriideedesse investeerimisest

Eesti on olnud majandusarengu tempo, investeerimisjulguse ja ettevõtlikkuse poolest Euroopa üks lipulaevu juba viimased kümnendid. „Oleme harjunud mõtlema endast kui innovaatilisest e-riigist, kelle läbimurdelised tehnoloogiad leiavad rahvusvaheliselt kasutust ja tunnustust. Näiteid on palju, olgu nendeks meie ettevõtted Wise, Skype, Veriff või Bolt,“ ütleb SmartCapi juhatuse liige Sille Pettai. Ta lisab, et eduloo jätkumiseks vajame aga suunamuutust.

Roheline elukorraldus nõuab tahet, oskusi, aega ja raha

Viimaste aastate üleilmsed kriisid ja hoogu koguvad kliimaprobleemid on meile üha teravamalt näidanud, et senisest julgemalt on vaja arendada jätkusuutlikke ideid ning tehnoloogiaid. Meie tehnoloogiaettevõtete eduloo jätk, inimeste heaolu ja majandusarengu tempo sõltub Pettai sõnul väga oluliselt rohepöörde elluviimise võimekusest.

„Mõistagi on rohepöörde ja jätkusuutliku kasvu saavutamise võrrandis muutujaid palju – inimeste igapäevased valikud, seadusandlik raamistik, teadlikkuse kasvatamine, ettevõtete oskus ja tahe muutusi ellu viia, kuid kindlasti ka piisava kapitali ja riskivalmiduse olemasolu,“ lausub SmartCapi juhatuse liige. „Seda enam on oluline, et riik siin eeskuju näitab ning teeb läbimõeldud ja eelkõige keskkonda hoidvatesse lahendustesse suunatud investeerimisotsuseid. See tagab, et meil oleks ka kümne aasta pärast kasutada tulevikulahendusi, millel on ühtlasi ekspordipotentsiaal.“

Rohefond investeerib keskkonnaprobleemide lahendamisse