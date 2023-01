Treimanni salonge on maailmas üks. Ainult Eestis

Liina : Meil on kuidagi kujunenud küll nii, et me kodus väga sellest tööst ei räägigi. Kuigi töö pole meil kindlasti selline, millest peab saama end ilmtingimata vahepeal välja lülitada.

Missugused on elus ja tööl tandemina toimetamise suuremad võlud? On, kellega laupäeva hommikul kell 10.45 kaubavaliku või tarnete üle arutleda.

Lauri : Meil oli asi veel lihtsam. Et oleme mõlemad päris pikalt töötanud erinevatel ametikohtadel, ka välismaal, sai eesmärgiks luua ettevõtmine, kus ei pea enam kellelegi üleval pool aru andma, seletama ja põhjendama, miks just nii teeme. Kliendid on teine asi, neile oleme alati valmis erinevaid võimalusi ja valikuid lahti rääkima, aga kellegi alluvuses tegutseda pole enam tuju.

On neid, kes alustanud oma äri sooviga midagi maailmale tõestada, mõned julgevad tunnistada, et tegid seda isegi ahnusest. Kuidas Treimanniga lood on?

Lauri: Hea on see, et saame otsuseid hästi-hästi lihtsalt langetada. Kui mõlemad on poolt, läheb ludinal. Vahel midagi nääkleme, aga seda on vähe. Asjad käivad ruttu, sest oleme otsustusprotsessi ainsad osalised. Ka riske on lihtsam võtta, pidurdajaid pole ja siiani on need riskid ka kõik end õigustanud.

Kuidas see lühike otsustusahel Treimanni tegevuses peegeldub?

Lauri: Väljapaneku paindlikkuses ja värskenemise dünaamikas. Meil ei tolmu kaup salongis mitmeid kuid. Kuna oleme Liinaga ise iga päev selles asjas sees, võime hästi operatiivselt kõike muuta. Suhtleme klientidega vahetult ise, mitte virtuaalassistendi või roboti kaudu, saame täpse tagasiside, mis aitab meil teha olulisi otsuseid ruttu.

Liina: Oleme seetõttu ka julgemad kui paljud teised. Jälgime, mis maailmas toimub, ja toome põnevama kohe Eestisse. Ei oota, kuni mõni mood ehk aasta-kahe pärast siia kanti jõuab. Hoiame pigem kätt pulsil ja tutvustame paljusid uusi sisustussuundi Eestis esimesena. Värskuse kõrval on meie kindel põhimõte seegi, et esindame ainult neid brände, mida varem ei ole Eestis müüdud. Ei pühendu kindlale sisekujundussuunale või stiilile, vaid pakume asju, mis hetkel võiks kliente kõnetada.

Kuigi Treimann ei jälgi kindlat stiili, pole te valikus pakutavas midagi juhuslikku, kui võib öelda, võõrast. Mis on selle maailma taga, mille keskel hetkel istume?

Liina: Meie mõlema maitse, elukogemus ja tõekspidamised. See kõik siin on neile, kelle jaoks pole laud pelgalt plaat ja neli jalga, kes ootavad mööblilt mingit tunnet, hindavad oma interjööri ja mis seal salata, on selle kujundamisel valmis natuke rohkem ka maksma, saades aru, mille eest. Tarnime mööblit tootjatelt, kes jagavad meiega samu väärtusi. Hindame väga oma partnerite puhul keskkonnale panustamist. Nende hulgas on näiteks Belgia tootja, kelle üks paljudest tehastest asub Indoneesias. Just seal istutatakse tootmiseks vajalik puit metsana tagasi ning tootmisjääkidest ja taaskasutatud puidust sünnivad erinevad aksessuaarid või väiksemad mööbliesemed.

Lauri: Soovime, et kliendi otsuse taga oleks vahetu kogemus. See on ka põhjusi, miks peame salongi nii suurelt – ligi 1000 ruutmeetril. E-kaubandus on küll tore ja meilgi on oma veebipood, aga kui saad asju päris elus näha, kas üks või teine asi üldse koju ära mahub, tekib hoopis teine tunne. Aga meie e-poodi võib sellegipoolest minna ja siis juba tulla salongi silma jäänuga tutvuma. Ja mis pole kaugeltki vähetähtis – siit saab nõu ka ostmata.