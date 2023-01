Finantsinspektsioon tegi kindlustusfirmale ettekirjutuse

Ettevõte on kohustatud tegema 2021. aasta majandusaasta aruande kättesaadavaks oma asukohas ja veebilehel, kuid pole seda teinud. Ettevõte pole seni suutnud esitada aruannet ka Äriregistrile.

Viimase ehk 2020. aasta aruande kohaselt teenis ettevõte toona 673 645 eurot müügitulu ning jäi 3779 euroga miinusesse. Vagner Insurance Broker AS on litsentseeritud kindlustusmaakler, mis on asutatud aastal 1997.