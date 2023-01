Venemaa gaasinire Euroopasse vähenes taas. Mis seda põhjustab?

Reedel oli maht 24,4 miljonit kuupmeetrit, eile 25,1 miljonit, teatas Vene gaasifirma ise. Nädala alguses jäi see maht 32,6 miljonit kuupmeetrit.

Gazprom ei andnud põhjuseid, kuid analüütikud ütlesid eile, et selle põhjuseks on madal huvi pikkade lepingutega seotud Vene gaasitarnete vastu, sest hetkehinnad on madalamad.