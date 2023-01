Pensioniraha kadunud kui tina tuhka. Usain Bolti kontolt haihtus miljoneid dollareid

Nii avastas šokeeritud Bolt eelmisel nädalal, et raha oli kadunud tema kontolt, mis asus investeerimisfirmas Stocks And Securities Ltd. (SSL). Bolti advokaadi Linton P. Gordoni sõnul oli miljonite dollarite asemel kontol alles kõigest 12 000 dollarit. Associated Pressi andmetel oli kontol ennist 12,8 miljonit dollarit.