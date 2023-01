Viis põnevat uudistoodet kontorisse

Akustikamurede leevendamine kontorites on juba mitmeid aastaid väga aktuaalne. Enam ammu ei piirdu mürasummutavate toodete valik helineelavate omadustega laua- ja seinapaneelidega. Vastupidi – palju leiab nii-öelda tavatooteid, millele on lisatud üleliigset müra summutavad omadused.

Uudistoodete seast leiab ühe sellise näitena Rootsi tootja Abstracta Holly valgusti , mis on osaliselt kaetud akustilise vildiga. Tänu sellele aitab valgusti ruumis üleliigset kaja summutada ja mürataset reguleerida.

Kui valgust on kontoris juba piisavalt, on Holly valikus ka versioonis, mis mõeldud vaid helide reguleerimiseks.

Väga nutikaks abimeheks on kontoris Abstracta uus ratastel Agile meediatahvel , mille ühel küljel on teler ja mürasummutav akustiline kangas ning teisel küljel valge tahvel märkmete tegemiseks. Kergelt liigutavale tahvlile lisab täiendavat funktsionaalsust lahtikäiv lauake, mis mõeldud sülearvuti toetamiseks, ning USB-C sisend seadmete ühendamiseks telerisse.

Akustiliste omadustega on ka Rootsi tootja Lintexi uus teisaldatavate tahvel-vaheseinte sari Unit , mis on sobivaks lahenduseks, kui avatud kontoris tekib vajadus töökohtade eraldamiseks ja privaatsete tsoonide loomiseks. Sarnaselt Abstracta uudistootega on ka Unit ühelt poolt kaetud akustilise kangaga ja teiselt poolt valge tahvliga. Sarja muudab veelgi praktilisemaks lai suuruste ja erinevate pindade valik ning rattad, mida saab peitu panna.

Kontorisisustuses on multifunktsionaalsus endiselt üheks suureks trendiks. Kui toodet saab mitmeti tarvitada, aitab see ka kontoripinda paremini kasutada. Uute toodete seas on selliseks näiteks Johanson Designi valikusse kuuluv Dice , mida saab ühele küljele pöörates kasutada abilauana ja teisele küljele pöörates pehmendusega istumisalusena. Lisaks sellele on tegu ka väga kerge tootega, mida on mugav ühest kohast teise tõsta.