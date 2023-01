Eesti investorid jagavad mõtteid seoses idufirma börsilt lahkumisega. „Mina olen hetkel Clevonist väljunud“

Ärileht suhtles kolme tuntud Eesti investoriga, kes olid Clevoni investorid juba enne IPO-t. Fotograaf ja investor Jake Farra on küll tänaseks oma osaluse maha müünud, kuid näeb siiski otsust positiivselt. „Mina olen hetkel Clevonist väljunud, aga Cleveronis jätkan endiselt aktsionärile. Mul on endiselt mõlemasse ettevõttesse usku ning näen, et mõlemal on meeletu kasvupotentsiaal,“ tõde Farra.

Möödunud aasta alguses otsustas isesõitvaid pakiautosid ja pakiautomaate tootev ettevõte Cleveron ennast kaheks jagada ja nime muuta. Põhjus oli lihtne: ettevõtte kõrvalärist oli saanud omaette ärisuund, mistõttu oli tarmukam ettevõtte kasvuks eraldada see põhiärist. Toona sai Cleveronist kaks firmat: Cleveron, kes tegeles pakiäriga ja Cleveron Mobility (hiljem muudeti nimi Clevoniks) arendas isesõitvaid pakiautosid. „Neli aastat oleme arendanud autonoomset sõidukit ja oleme jõudnud sellega nii kaugele, et seda on veel võimalik võimendada ning võtta fookus väga konkreetsele ärisuunale. Leidsime, et kasulikum on, et mõlemal ettevõttel oleks väga kindel fookus, millele keskenduda ja mida arendada ja edasi viia,“ rääkis toona Cleveroni juht ja üks asutajatest Arno Kütt.

Uudise päeval, ehk 16. jaanuaril, tehti kokku 240 tehingut. Kätt vahetas 45 587 osakut ja käive küündis 73 301 euroni. Ainult IPO avapäeval küündis käive kõrgemale, olles 117 242 eurot.

Pokkerimängija ja investor Madis Müür usub, et ettevõtte praeguses staadiumis ja turuolukorras oleks küllaltki ebarealistlik kõigile osapooltele motiveerivalt hinnatasemelt vajalikus mahus börsilt kapitali kaasata.

„Ettevõtte ja investorite seisukohalt on pigem mõistlik privaatselt kaasata kui seal hinnastus kõrgem,“ selgitas Müür. Samuti märkis ta, et lahkumisuudise peale tegi aktsia positiivse tõusu, mis võiks näidata, et investorid on sama meelt. „Kasvuettevõtted reeglina kasvavadki börsiväliselt ja seal on huvitatud kapitali rohkem, kes varajast faasi mõistavad ja investeerimisest huvitatud on.“

Müür küll tõdes, et börsiinvestorina on tal kahju näha potentsiaalikat ettevõtet lahkumas, kuid investorina saab ta aru. „Ettevõtte osanikuna saan olukorrast aru, et ettevõttel on vaja teha vajalikke otsuseid ja kapital kokku saada, et soovitud kasvutempos jätkata. Loodetavasti tuleb tulevikus veel sarnaseid väga häid kasvuettevõtteid börsile,“ oli ta lootusrikas.

Iduinvestoreid koondava EstBani president Lev Dolgatšjov kinnitas, et tema oma positsiooni müüma ei hakka. „ Ma pigem kaaluks juurde ostmist. Minu plaan on jätkata Clevoni aktsionärina äriühingu Clevon Investors kaudu. Minu arust ettevõttel läheb hästi, ja kui First North'ist (FN) on saanud suurema rahastuse saamise takistus - peab FN-lt lahkuma,“ oli ta konkreetne.

Tema sõnul tuli ettevõte börsile eeldusega, et suudab lisaemissioonidega raha pidevalt kaasata, aga majanduslik olukord muutus. „Kui kasvuvõimalused on kohaliku börsi hetkeolukorrast suuremad – liigume edasi ja kasvame.“