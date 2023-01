Oluline muudatus: veebruarist on sinu sideteenuse osutaja kohustatud sulle hea pakkumise tegema

Tele2 turundusjuhi Ines Estrini sõnul on seaduse muudatuse põhiline eesmärk käia kaasas tehnoloogia arenguga ja suurendada tarbijate õigusi. „Klientide jaoks kõige parem ja kasulikum seadusemuudatus on see, et nad saavad olla kindlad, et sidefirma on kohustatud analüüsima ja pakkuma neile parimat lahendust vähemalt kord kalendriaastas,“ selgitas ta.