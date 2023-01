Veoauto kastis loksumisest turvalise, meeldiva ja säästliku rännakuni

Sajanditagused Eesti-sisesed reisimisvõimalused ja nägemus inimesest selle osana tunduvad praegu enamikule meist ilmselt nii naljakad kui ka lihtsalt uskumatud. Ühest kohast teise liikumise piiratud võimalused on muidugi teada-tuntud fakt, millega tegeletakse siiani ja mida võib võrrelda Tallinna linna või Eesti riigiga – alati saab midagi veel paremaks muuta. Siiski on bussisõidu eelistajate arvu kasv selge märk, et suurim töö on praeguseks juba tehtud.

Ilmselt ei tea paljud aga seda, et 1920ndatel laiemaks kasutamiseks loodud esimesed „bussid“ olid sisuliselt keevituskuuri läbinud veoautod, mille pikim marsruut polnud sugugi Tallinnast Tartusse, vaid tükk maad lühem. Miks? Märksõnade hulka kuuluvad nii võimekus, mugavus kui ka turvalisus. Praegu tundub absurdne, et 1956. aastal konstrueeritud ZIS-busside pidurid ... ei olnudki mingid õiged pidurid. Lähtuvalt sellest pole ka ime, et reisijat nähti põhimõtteliselt vaid veose objektina ja ei millegi enamana. Arusaamine, et inimene peab ennast kogu bussisõidu vältel hästi tundma ja bussiga reisimine saab olla nii säästlik kui ka kultuurne tegevus, jättis ennast veel pikkadeks aastakümneteks ootama. Sama lugu ka eestlaste vajadustele vastavate marsruutide ja selleks loodud taristuga. Kunagistest trööstitu väljanägemise ja kütusehaisuga LAZ- ning Ikaruse bussidega seonduvast tsirkusest oleme hüpanud ratastel meelelahutuskeskuste ajastusse.

Ettetulevate raskuste ületamist on alati soodustanud oluline fakt: buss on ainuke suuremate gruppide liigutamiseks mõeldud sõiduk, mida saab viia täpselt sinna, kus seda vajatakse – ei mingeid rööpaid, elektriliine ega maandumisradasid. Bussindusele omane paindlikkus ja Eesti hajaasustus töötavad kenasti üksteise kasuks ning on vorminud eestlaste harjumusi bussisõitu eelistama. Bussisõit suudab võimalikult optimaalselt inimeste vajadustega kohaneda ja paljud teenused toimisid sisulises mõttes juba ammu enne ametlikult formuleerimist, mille väga heaks näiteks on Cargobus.