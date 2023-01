FOTOD | Eestlased valisid parimaks veebipoeks e-Selveri

„Konkursi võitjaks osutus e-Selver, kellel on tõesti mugav e-pood, kus on selge ja toimiv otsing ning lihtne ostukorv. Oluline on ka, et Selver pakub ainsa toidupoena üle-eestilist tarnet ehk teenus toimib edukalt ka maapiirkondades,“ kommenteeris Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. „Kui kategooriate võitjaid vaadata, siis suurte tegijate kõrval kerkisid esile ka väiksed ja veel vähetuntud e-poed. Aga kõigi puhul joonistub välja üks – neil on kaasaegsed ja tõesti toimivad e-poed korraliku otsingusüsteemi ja kõige muu vajalikuga. Samuti saadab võitjatest enamus tellimuse teele juba samal päeval, ja see on, mida tarbija hindab kõrgelt.“