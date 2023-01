Krüptoturg flirdib triljoni dollari suuruse turuväärtusega, kuid on oma tippväärtusest kaugel maas

CoinMarketCapi andmetel on viimase 24 tunni jooksul peaaegu kõik 50 suurima turukapitaliga krüptoraha näidanud tõusu. Sellest tulenevalt oodatakse, et krüptoturu koguväärtus tõuseb lähiajal üle ühe triljoni dollari piiri. Aga selleks peavad krüptoturu hinnad märkimisväärselt tõusma. Triljoni dollari piiri ületamiseks peab turg kerkima umbes 230 miljardit.

Vaadates kahte suurimat krüpto turukapitali, bitcoin (BTC) ja ethereum (ETH), on mõlema mündi hinnad viimase 24 tunni jooksul tõusnud. BTC hind on praegu tõusnud 0,31%, kaubeldes 20 000 dollari ringis, samas kui ETH vahetab kätt 1430 euro juures ning on viimasel ööpäeval tõusnud 1,31%.

Coineditioni analüütikud usuvad, et kui bitcoin suudab murda läbi 21 000 dollari piirist, siis uus hinnasiht on 25 000. Ethereumi puhul on läbimurde piiriks eelduste kohaselt 1778 dollarit ja siis on uueks hinnasihiks 2000 dollarit.