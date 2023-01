Need on USA börsil 10 enim kukkunud suurettevõtet

Niiöelda mega-cap ettevõtete seas on suurim langus tabanud Tesla aktsiat, mis on viimase aastaga kaotanud pea 60% turuväärtusest.

„Konkurendid on kärpinud tema turuosa uute elektriliste mudelitega, mis on mõnes valdkonnas Teslast paremad. Viimati tõi ettevõte uue mudeli turule peaaegu kolm aastat tagasi, mis on Detroidi standardite järgi pikk paus. See on andnud ostjatele uusi valikuvõimalusi ajal, mil mõned on Tesla brändi suhtes pettunud, osaliselt tänu härra Muski kaootilisele Twitteri ülevõtmisele,“ kirjutab WSJ.