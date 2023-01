Tehnoloogiasektori koondamislaine jätkub: Google'ist saavad hundipassi 12 000 töötajat

Alphabeti tegevjuht Sundar Pichai sõnas kirjas töötajatele, et firmal tuli vaadata üle oma toodete nimekiri ning tegevuse prioriteedid, mille alusel tehti nüüdne otsus. Selle tulemusena kaotavad töökoha nii osad inimesed värbamisosakonnas kui ka lahti lastakse insenere, seda nii USA-s kui mujal maailmas. Kui seni on ettevõte kiirelt kasvanud, siis uues majanduslikus reaalsuses on vaja muutusi, märkis Pichai.