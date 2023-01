Roheline IT-ettevõte Diaway

Positiivse poole pealt on mul väga hea meel, et olles palju töötanud andmesalvestusega, sisenesime lõpuks ometi ise sellesse valdkonda oma uue, eespool mainitud tarkvarafirmaga Leil Storage. Ettevõtte eesmärk on tõhusalt parandada mõningaid pikaajalisi vigu andmesalvestuse valdkonnas, pöörates suurt tähelepanu kestlikkusele ja keskkonnahoidlikele algatustele.

Ettevõtted pidid esimesel COVIDi-aastal kulutama palju IT-riistvarale ja see liigne kulutamine põhjustas 2022. aastal märkimisväärse jahtumise, mis mõjutas ka meie baastaset. Teisest küljest pidime ettevõttena olema ettevaatlikumad ja rakendama rohkem sisekontrolle, et järgida sanktsioonipakette ja radikaalselt erinevat maailma, milles me praegu elame.

Arvan, et me kõik teame, mis on suurim muutus. Ilmselgelt on see sõda. Kõik inimesed peavad samal ajal kohanema inflatsioonitasemega, toiduainete hinnatõusuga, rohkemate koondamiste ja üldiselt palju kõrgema elukallidusega ning IT-tööstus ei ole siinkohal erand. See mõjutab kõike ja kõiki.

Meie viimane, kuid kindlasti mitte vähem oluline „laps“ on tarkvarafirma nimega Leil Storage, mis töötab kaasaegse, rohelise ja suveräänse andmesalvestuse valdkonnas. Nimi Leil tuleneb eesti keele vanast ja pühast sõnast. See tuleneb proto-uurali sõnast „hingamine“ või „vaim“. Eestlased nimetavad leiliks auru, mis tekib saunas vee valamisel kuumadele kividele. See sümboliseerib elu olemust, sest saun oli traditsiooniline sündimise koht.

Sisemine areng ajendab meid looma rohkem täiendavaid teenuseid ja äritegevusi ning see on põhjus, miks lisaks DIAWAY-le on meil oma salvestamise, infrastruktuuri ja laiendatud tugiteenuste konsultatsioonifirma nimega Calm Technologies. See tegeleb tarkvaraga mitteseotud äritegevuse ja kõrgetasemeliste projekteerimisprojektidega, nagu näiteks saja riigi serva andmekeskuste (edge datacenter) paigaldamine või terve riigi pilve projekteerimine nullist.

DIAWAY on ülemaailmne süsteemiintegraator, mis on peamiselt keskendunud suuremahulisele salvestamisele. Oleme tegutsenud juba üle kuue aasta ja töötame koos mitmete tuntud tööstusharu nimedega, kavandades, tarnides ja ehitades nende infrastruktuuride osi.

Nii triviaalselt, kui see ka ei kõla, andmed on kõik ja kõik on andmed. Igal aastal luuakse tohutus koguses andmeid ja neid tuleb tõhusalt ning turvaliselt säilitada. Kuid seda ei ole võimalik saavutada, pööramata tähelepanu praegustele (geopoliitilistest ohtudest tingitud) ülemaailmsetele suundumustele.

Ettevõttega Leil Storage lõpetame selle ringi, sest see võimaldab meil nüüd pakkuda ka tarkvara, kuna tegu on ühe paketiga, mis sisaldab infrastruktuuri, disaini, tuge ja lisaks tarkvara. Senine vastuvõtt on olnud suurepärane ja me soovime ka seda äri edasi arendada.

Algselt keskendusime DIAWAYga ISV-dele (tarkvarafirmadele), kes töötasid oma tarkvara kallal ja soovisid seda oma klientidele pakkuda SaaS-ina (tarkvara teenusena mudel). Aitasime neil selliseid teenuseid kujundada ja luua. Teine sihtrühm on alati olnud teenusepakkujad ja oleme aidanud neil optimeerida oma infrastruktuure, et suurendada nende kasumimarginaali ja vähendada omamise kulusid.

Kui ma kasutaksin ühte sõna, siis on see ebakindlus. Selle tase on äärmuslik ja see kimbutab tööstusharu alates 2022. aastast. COVIDi ajal tekkis suurenenud nõudluse tõttu märkimisväärne puudujääk ja müüjad pidid oma toodangut suurendama, et nõudlusele vastata. Nüüd, kui nõudlus on nõrgenenud, peavad nad oma tootmist vähendama, sest neid suuremaid tootmismahte, mida nad on olnud valmis müüma, ei ole enam kuhugi müüa. On ütlematagi selge, et see mõjutab ka ostuotsuseid ja heakskiitmisprotsesse, need toimuvad väiksema tõenäosusega ning võtavad nüüd palju kauem aega. Täiendav keerukus tuleneb asjaolust, et neid sündmusi on võimatu „sobitada“ ja „võrrelda“ millegi sellisega, mida oleme oma elu jooksul näinud, ning seetõttu on võimatu teha kindlaid järeldusi selle kohta, kuhu asi võib edasi liikuda.

Tehnoloogiliselt töötame selle nimel, et võtta kasutusele spetsiaalset tüüpi kõvakettad, mida nimetatakse SMR-ketasteks. Need võimaldavad suuremat mahtu, väiksemat andmekulu ja väiksemat energiatarbimist. Siiani on selle tehnoloogia kasutusele võtnud ainult ülisuured tegijad ja see ei olnud laiemale avalikkusele kättesaadav. Me kõrvaldame selle lünga ning see on esimene sellelaadne andmete salvestamise tehnoloogia, mis on loodud ja ehitatud Euroopas.

See toob meid lähemale väga olulisele teemale – andmesuveräänsusele. Kuigi avaliku pilve lubadus on üldtuntud, ei suudeta enamasti täita andmete riigisisese säilitamise nõudeid. Meie hoolitseme ka selle eest. Salvestustoode on saadaval kolmes vormis: pilvena, privaatpilvena või ainult tarkvarana.

Kolmas tõhususe sammas, mis ei ole kunagi olnud tähtsam kui praegu, on roheline lubadus. Andmekeskused põhjustavad umbes 2% kogu maailma süsinikdioksiidi heitkogustest ning koos elektrikulude hüppelise kasvuga on vaja ette mõelda, kuidas toode vastab tuleviku nõudmistele ja suundumustele. Tulevikku suunatud otsusena töötame selle nimel, et rakendada spetsiaalset funktsiooni, mida nimetatakse „power pins“ või MAID (massiivne tühjalt seisvate ketaste kogum), mis võimaldab meil lülitada osa salvestusruumi välja, et see ei tarbiks energiat, kui see ei ole vajalik. Seda ei ole Euroopas kunagi varem rakendatud ning see on väga keeruline ja väga nõutud funktsionaalsus, mis aitab suurepäraselt kaasa rohelise strateegia täitmisele.

Küberohud – kas need on tänapäeval aina olulisemad? Kuidas nendega toime tulla?

Küberohud sõltuvad ründepinnast – mida suurem see on, seda haavatavam on süsteem pahatahtlike isikute suhtes. Oleme projekteerimise teel kitsendanud ründepinna absoluutse miinimumini, mis kindlasti vähendab süsteemi ohustamise tõenäosust.

Lisaks sellele rakendame turvalisuse suurendamiseks täiendavaid meetmeid. Näiteks kasutame spetsiaalset karastatud operatsioonisüsteemi, mis krüpteerib mäluandmed ja teeb volitamata juurdepääsu andmetele võimatuks. Andmefailide puhul toimub krüpteerimine lähtekohas.

Mis hoiab teid motiveeritud? Mida ootate 2023. aastast?

Ettevõtja jaoks on sulle meeldivate asjade tegemine iseenesest piisav motivatsioon. Samuti ka arusaam, et asjad, mida teete, mõjutavad positiivselt paljusid inimesi, aitavad vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid, viivad meid kõiki lähemale rohelisele tulevikule. Need on tõsiselt suured asjad ja kui te näete viisi nende rakendamiseks, et „teha universumisse mõlk“, nagu Steve Jobs kord ütles, siis ei olegi vajadust muu tõuke järele.

Ebakindlus on meiega 100%-liselt. Et mitte lasta end hulluks ajada, on minu valik see, et tuleb tegeleda ühe asjaga korraga ja lahendada see nii hästi kui võimalik. Öeldakse, et edu on higi dividend. Tundub, et mida rohkem higistate, seda edukamaks saate.