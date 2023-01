FOTO | Torkab silma: Kalev muutis legendaarse Annekese šokolaadi disaini

„Pakendiuuendusele eelnes põhjalik eeltöö, kus viisime muuhulgas läbi brändiauditi, kogusime turuandmeid, korraldasime tarbijauuringuid, fookusgruppe ja poevaatlusi. Saime teada, et maiustuste tarbijad väärtustavad jätkusuutlikku tootmist, eelistavad tervislikumaid tooteid ning uusi põnevaid maitsekombinatsioone,“ selgitas Oja ning lisas, et pikaajalisi trende jälgides ja tarbijate tagasiside analüüsides tõdesid nad, et ainult kestlikumaks ja kvaliteetsemaks muutumisest ei piisa. „Tihedas globaalses konkurentsis peab poeriiulitel paremini silma paistma. Selle eesmärgi tulemus on juba täna kauplustes väga hästi näha,“ põhjendas ta.

Oja möönis, et ettevõttel on hea meel, et nende uued oranžis pakendis šokolaaditahvlid, mis varem poes silma ei paistnud, on nüüd riiulil kenasti nähtavad. „Oranž on soe ja rõõmus värv, mis sobib Kalevi tumesinise logo kandjaks ja signatuurvärviks väga hästi. Kalevi tugevad alambrändid Anneke, Linnupiim jt. säilitavad oma nime ja tootele iseloomulikud elemendid, kuid värskendusega loome varasemast tugevama seose Kalevi katusbrändi ja seeläbi ka teiste Kalevi toodetega. Annekese mõlemad äratuntavad tunnuselemendid – piimaklaasiga tütarlaps ja oranž taustavärv jäävad alles, aga varasemaga võrreldes ajatum ja minimalistlikum graafiline stiil ning silmale rahulikum ja puhtam disain tulevad poekeskkonnas kenasti esile,“ rääkis Oja brändiarenduse taustast.