Aimas või teadis? Värske leke näitab, et Vene oligarh võimles enne sõda, higipull otsa ees

Üks laias ilmas tuntumaid Vene miljardäre Roman Abramovitš on Ukrainas toimuva sõja tõttu kaotanud olulise osa oma varast, sest sellele on järgnenud ka Suurbritannia ja Euroopa Liidu sanktsioonid. The Guardian avastas aga, et mees on vahetult enne sõja eskaleerumist kantinud osa oma varast.