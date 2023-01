Just see automark sattus 2022. aastal kõige tihemini varaste sihtmärgiks

Eelmisel aastal arvestatud kahjustuste koguväärtus on peaaegu 5,1 miljardit eurot. Võrdluseks näiteks on Forbesi hinnangul jalgpalliklubi Madridi Reali väärtus 4,75 miljardit eurot.

Mercedes-Benzi varastatakse kõige suurema tõenäosusega

Platvormil tuvastati rohkem kui 1100 varastatud sõidukit. Kuigi varguste tegelik ulatus on ilmselgelt palju suurem, liiguvadki sellised autod tavaliselt just mustal turul.

On äärmiselt haruldane, et varastatud autod leiavad uuesti tagasitee autoturule, kuid üle tuhande avastatud juhtumi tõestab, et on võimalik siiski sattuda ka varastatud sõidukile.