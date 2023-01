Venemaale loodetakse põhjustada suurt valu, aga uus sanktsioon võib ka läbi kukkuda

Lääneriikide ühine kampaania, mille sisu on vähendada Kremli jõudu ja sundida Venemaa presidenti Vladimir Putinit Ukraina sõda lõpetama jõuab delikaatsesse etappi. 5. veebruarist liitub Euroopa Liit Suurbritannia ja USA-ga ning keelustab merel liikuva Venemaa diislikütuse ja teiste naftatoodete impordi. See meede koos hinnalaega, mis on seatud Vene kütustele, on mõeldud selleks, et tekitada Venemaa energiatuludesse suur auk. Mündil on aga ka teine pool. Kui Euroopa ostjad ei leia alternatiivseid tarnijaid, võib juhtuda, et sanktsioonid muudavad diislikütusel põhinevad tööstused veelgi kallimaks. Nendeks on näiteks põllumajandus ja maanteeveod. Lisaks muutub valitsustel inflatsiooniga võitlemine raskemaks.