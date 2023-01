Kaupmees: võõrketid kasutavad Eesti kliente tasuta tööjõuna

„Me teadlikult ei lähe iseteeninduskassadele üle. Eestis ei ole iseteeninduskassadega massiliselt kaasa läinud just kõige odavamate hindadega kodumaised toiduketid nagu näiteks Grossi Toidukaubad, A1000 Market ja Meie Toidukaubad. Mitte sellepärast, et me ei oska arvutada, vaid kliendid eelistavad tegelikult kassas näha inimest ning nii hoiame ka kohalikke töökohti,“ sõnas Lauring. „See on oluline eriti tänasel päeval, mil tööpuudus on maad võtmas ning ka Töötukassa juht hr. Paavel teatas mõni päev tagasi, et kevadel on lisandumas lisaks 30 000 töötut,“ lisas Lauring.