Global 100: Neste valiti maailma kõige jätkusuutlikumate ettevõtete hulka

Ühtlasi on see parim tulemus maailma kõige jätkusuutlikumate ettevõtete nimekirja kõrgetele kohtadele pretendeerinud 413 rahvusvahelise energiaettevõtte arvestuses. Neste on selles nimekirjas püsinud kauem kui ükski teine ​​energiaettevõte.