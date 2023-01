Uus aasta, uus sina: tõhusad rahanipid, mis aitavad uut aastat õigesti alustada

Citadele panga eksperdid jagavad parimaid rahanippe, mis aitavad sul aastat alustada rahaliselt õige jalaga, alates eelarve koostamise nippidest kuni säästmise suurendamise viisideni. Niisiis, mida sa veel ootad? Hakkame pihta!

Koosta eelarve ja pea sellest kinni – jälgi oma kulutusi

Eelarve koostamine võib olla raske ülesanne kõigile, olenemata sellest, kui palju nad teenivad. Kuid see on loogiline esimene samm, kui tahad veenduda, et kasutad igat senti vastutustundlikult ja mitte lihtsalt sihitult kulutades. Eelarve koostamise lihtsustamiseks jälgi oma kulutusi ühe kuu jooksul ja vaata täpselt, kuhu sinu raskelt teenitud raha kaob. See peaks andma sulle aimu, mida vähendada või millele rohkem kulutada. Eelarve koostamine ei ole võimatu, kuid see nõuab tahtejõudu ja keskendumist, et sellest kinni pidada.

Automatiseeri säästmine – sõlmi püsikorraldus

Püsikorraldusleping tagab, et osa sinu palgast läheb otse eraldi säästukontole. Sisult on see käsk maksete regulaarseks teostamiseks ehk suurepärane viis säästmise lihtsustamiseks. Püsikorraldus on mugav ja lihtne ning selle lepingu saab sõlmida internetipangas ilma suurema vaevata. Tänu automatiseerimise mugavusele on sinu rahaliste eesmärkide saavutamine 2023. aastal palju lihtsam.

Investeeri endasse – võta mõni kursus, loe raamatuid või täienda oma oskusi

Investeerimine iseendasse ja oskuste täiendamine on üks paremaid otsuseid, mida sa teha saad. See võib mitte ainult suurendada sinu teadmisi ja enesehinnangut, vaid ka sinu teenimisvõimet. Kursuste läbimine või raamatute lugemine võib avada sulle uusi uksi, mis võivad anda sulle võimaluse edutamiseks või isegi uue töökoha leidmiseks mõnes teises valdkonnas. Enda oskuste täiendamine on investeering, mis tasub end alati ühel või teisel viisil ära, nii et ära karda seda teha. Kui üldse, siis sinu tulevane mina tänab sind.