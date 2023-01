Baltimaade tehinguturule on Aasiast jõudnud ootamatu raha

Wallessi advokaadibüroos ettevõtete ühinemis- ja omandamistehingutele keskendunud meeskond rääkis Delfi Ärilehele, et praegune aeg paneb proovile ettevõtete kohanemisvõime. Loogiliselt on fookusse tõusnud sellised valdkonnad nagu energeetika ning eriti taastuvenergia ja meditsiin. Olulisi märke võib välja lugeda ka tehingutest, mis mahu poolest ehk ei olegi nii silmapaistvad, kuid on muus mõttes märkimisväärsed ja võivad viidata uutele arengusuundadele.