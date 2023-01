Saaremaa nõuab valitsuselt lisaraha. „Kahjuks oleme elektrikatkestustega harjunud. Juhtunu on siiski vastuvõetamatu“

„Saarlased on kahjuks elektrikatkestustega harjunud ning selleks ehk keskmisest eestlasest paremini valmistunud, kuid olukord, kus 2022. aastal oli elektriühendus katkenud nädala või kohati rohkemgi, ei ole Saaremaa valla ja Saaremaa ettevõtjate liidu (SEL) hinnangul aktsepteeritav,“ nendivad esindajad valitsusele saadetud kirjas.

Nad mõistavad, et katkestused olid tingitud keerulistest ilmastikuoludest, kuid see ei vabanda seniseid tegemata jäetud investeeringuid välja. „Elektrivarustus on elutähtis teenus ja selle niivõrd pikaajalised katkestused tekitavad peale olulise rahalise kulu ka väga suurt väljakutset meie peredele ja ettevõtetele.“