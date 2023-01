Suurima tõusu teevad 2023 aastal just need aktsiad!

Reaalsuses on börside lühiajaline tulemus ennustamatu, mistõttu on enda prohvetlikkus võimalik proovile panna.

Uue aasta tulekuga on investorid lootusrikkad. Äkki on langus turgudel läbi ning algab uus tõus ja pulliturg? Kuid teisalt, riskid on kõrge inflatsiooni, Ukraina sõja jätkumise ning majanduse haprusega seoses jätkuvalt üleval. Enamike osakute hinnad on igatahes oluliselt odavamad, kui veel aasta aega tagasi, mis loob tõusuks teoreetiliselt soodsa pinnase.