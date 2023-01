Finantsanalüütik: investeerimisel tasub vaadata, kas ettevõte lisaks kasumile ka päriselt raha teenib

„Tasuks vaadata ka seda, kas ettevõte lisaks kasumile ka raha teenib. Ehk siis rahavoogude aruanne. Vaadake neid vahekokkuvõtteid, mis seal on: kas äritegevusest või põhitegevusest ka raha teenitakse,“ sõnas Siimann Investor Toomase konverentsil. „Kasum on ikkagi manipuleeritav suurus. Seda saab mitterahaliste tehingutega mõjutada, aga mis pangakontol toimub, see on fakt.“