Politsei alustas äriühinguteenuse tegevusloata ettevõtjate suhtes menetlusi

Põhja prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt ütles, et menetluse alustamine oli vajalik nende teenusepakkujate suhtes, kes eirasid teadlikult ja järjepidevalt neile pandud kohustust ning ei taotlenud vajaminevat tegevusluba. See valdkond on põhjusega täiendava järelevalve all.