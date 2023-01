Energiaturu ülevaade: jaanuaris on Euroopasse tulemas rekordkoguses LNG-d

Prantsusmaa tuumajaamade remondis olnud reaktorid on saadud töökorda ja varem elektrikatkestuste eest hoiatanud Prantsusmaa põhivõrguoperaator teatas möödunud nädalal, et elektrikatkestuste oht on sisuliselt kadunud. Võimaliku defitsiidi olukorras oleks puudujääk keskmiselt kuni 5% tarbimisest ja võrguoperaatoril on reserve selle katmiseks. Samuti olevat peaaegu möödas oht gaasidefitsiidiks. Ka Itaalia teatas, et nende varud on piisavad, et tulla toime ka järgmise talvega.