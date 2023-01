Advokaadibüroo Hedman juhtivpartner Merlin Seeman iseloomustab 2022. aastat justkui toimus pidu mitte katku ajal vaid selle eel - õhus oli tunda, et kõik ootavad, et midagi hakkab juhtuma. See kajastus tehingute üldises rütmis - nendega sooviti kiiresti lõpule jõuda. „Iga suurema tehingu juures oli näha, et ei investorid ega startupid olnud kindlad, mis võib juhtuda järgmisel nädalal.“