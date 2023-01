Suur jaekett alandab mitmesaja populaarseima toote hindu

Rimi ostujuhi Talis Raaki sõnul tõusid hinnad 2022. aastal 19,4% ning kiire kasvu mõju on jõudnud ka inimeste toidulauale. „Eelmise aasta rekordinflatsioon on muutnud inimeste käitumisharjumusi: otsitakse oluliselt rohkem kampaania- ja allahindlustooteid. On tekkinud ka täitsa arvestatav hulk neid kliente, kes on pidanud oma toidukoguseid vähendama. Otsustasime alandada mitmesaja toote hinda, et meie klientidel oleks endiselt võimalus osta nende jaoks olulisi igapäevaseid tooteid taskukohase ja turul konkurentsivõimelise hinnaga,“ rääkis Raak.



Kõik allahinnatud tooted saavad erimärgise, mis on nähtav nii kauplustes kui ka e-poes. Soodushinnaga toidukaupade nimekirja kuuluvad liha, kana, leib, sai, piim, jogurt, juust, kohv, puu- ja köögiviljad, aga ka puhastusvahendid, laste mähkmed ja palju muud.

„Alandasime nende toodete hindu, mida meie kliendid kõige enam ostavad. Nende seas on nii tuntud brändid kui ka Rimi omamärgitooted, oleme mõelnud ka taimetoitlastele ja veganitele. Lisaks toidukaupadele laieneb pakkumine ka teatud tüüpi tööstuskaupadele, mida saab edaspidi Rimist soetada praegusest soodsamate hindadega,“ rääkis Raak uuest hinnapoliitikast.



„Meie eesmärk on hoida klientidele olulistel toodetel turu madalaimat püsihinda. See tähendab, et kui ka teised jaeketid langetavad samades tootekategooriates hindu, alandame hindasid veelgi. Samas on oluline tähele panna, et kampaaniahindu, mida tehakse lühiajaliselt ja ühekordselt, me lööma ei lähe,“ selgitas Raak hinnaalanduse põhimõtteid.

Delfi Ärileht valis välja 30 tavalist toodet ja käis nende hinda vaatamas kuues poeketis. Analüüsi aluseks valiti odavaim toode ja tavahind 1 kg kohta.

Puu- ja köögiviljad saab kõige odavamalt kätte Prismast ja Maximast. Kõige kallim on kodumaine poekett Selver. Siinkohal tuleb lisaks märkida, et Prismas ja Lidlis ei olnud eelmisel nädalal kodumaist õuna müügil.

Piimatooted on kõige odavamad Rimis. Võrdluseks – detsembris tehtud ostukorvis „võitis“ selles kategoorias Lidl.

