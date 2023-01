Eesti esimene suuremahuline energiasalvestuse projekt sai ehitusloa

Väikeste keskkonna- ja maakasutusmõjudega projekt võimaldab meie regioonis läbi salvestusvõimekuse suurendada taastuvenergia tootmist ning alandada oluliselt tarbijate elektriarveid.

„Kõrge varustuskindlusega ja heitmevaba taskukohane energia on võimalik vaid suuremahulise ja pikaajalise energiasalvestusega. Olen uhke, et Energiasalve projekt suudab pakkuda tulevikunõuetele vastavat energiavarustust,“ sõnab Energiasalve juhatuse esimees Peep Siitam. „Arvestades, et oleme energiakriisi keskel, liigub meie meeskond edasi kiiruse ja jõuga, mis on võrreldav vee endaga,“ lisab Siitam.

„Pärast Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametiga loastamise protsessi lõpetamist on meil hea meel teatada, et jätkame veebruari alguses ehitushanke eelkvalifitseerimise protsessiga. Eesmärk on hankeprotsess lõpule viia 2023. aasta jooksul ning alustada projekti ehitusega 2024. aasta suvel,“ kommenteerib Energiasalve tehniline juht Sander Astor.

Paldiskisse rajatav 550 MW Energiasalve vesisalvesti võimaldab salvestada 12 tunni jooksul 6 GWh energiat, mis on piisav, et pakkuda tarbijatele taskukohase hinnaga elektrienergiat ajal, mil tuule- või päikeseenergiat pole saadaval. Salvesti toodang on võrreldav Eesti majapidamiste keskmise ööpäevase elektritarbimisega.

Energiasalve projekt Zero Terrain on ELi ühishuviprojekt (PCI projekt). Strateegilise taristuprojektina on Energiasalve ettevalmistamist toetanud Euroopa Liidu Euroopa Ühendamise Rahastu. Energiasalve investorid on AS Alexela, Sunly AS ja Vool OÜ.