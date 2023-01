Avatari uus film on teeninud rekordiliselt suure summa

Disney toodetud film on praeguseks teeninud kaks miljardit dollarit. Režissööri James Cameroni jaoks on see kolmas film, mis nii palju sisse toonud on. Vaid viis filmi läbi ajaloo on sama summa teeninud – esimene „Avatar“, „Avengers: Endgame“, „Titanic“, „Star Wars: The Force Awakens“ ja „Avengers: Infinity War“.