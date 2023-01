Ärilaen kinnisvara tagatisel – nutikas viis oma äriidee rahastamiseks

Paljusid ettevõtlikke inimesi hoiab tagasi teadmine, et ettevõttele laenu saamine ei pruugi olla alati lihtne, seda eriti siis, kui tegemist on alles alustava ettevõttega. Siiski ei tasu siinkohal meelt heita ja oma head mõtet raisku lasta. Kui sulle tundub, et asi on siiski elluviimist väärt, siis võib laen ettevõttele kinnisvara tagatisel olla kõige nutikam viis, kuidas oma plaani rahastada, seda ka täiesti värske ettevõtte omanikuna.

Kellele ärilaen kinnisvara tagatisel on mõeldud?

Ärilaen, nagu nimigi ütleb, on juriidilistele isikutele suunatud laen, mis on mõeldud äritegevuse rahastamiseks. Ärilaen kinnisvara tagatisel tähendab, et laen väljastatakse kinnisvara tagatisel. Loomulikult hinnatakse sellele lisaks ka tegutseva ettevõtte puhul ettevõtte maksukäitumist ja aastaaruannete esitamist.

Kui pikaks ajaks laenu saab võtta ja millisteks tegevusteks kinnisvaralaen sobib?

Ärilaenu kinnisvara tagatisel on võimalik enamasti võtta pikemaks perioodiks. Näiteks Hüpoteeklaenu väljastatav kinnisvaralaen ettevõttele on võimalik võtta kuni 15 aastaks, mis on piisavalt pikk periood, et makseid hajutada.

Kui oled mikroettevõtja ja sinu käive pole veel miljoniteni jõudnud, siis on sul võimalik taotleda Hüpoteeklaenult soodustingimustel kasvulaenu , mis on mõeldud just ettevõtte laiendamiseks või käivitamiseks, tootearenduseks, tarkvara ja põhivara ostuks või näiteks küttesüsteemide ja ruumide renoveerimiseks.

Samuti on võimalik võtta ettevõtte laen kinnisvara ostuks, näiteks juhul, kui uue idee elluviimiseks või äritegevuse laiendamiseks on vaja soetada suuremad kontoriruumid või uus lao- või tootmispind.

Kuidas säilitada ettevõtjana majanduslanguses meelerahu?

Praegusel ajal tunnevad ettevõtjad muret, kuidas majanduslangus nende ärile mõjub. Ebakindlatel aegadel tagab meelerahu teadmine, et kuskil on olemas varupuhver, mida saad vajadusel igal ajahetkel kasutusse võtta.