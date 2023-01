Swedbanki karm prognoos: toiduainete hinnatõus jätkub ja väga suurel määral

„Detsembrikuu seisuga on mõnevõrra vähem kasvanud köögiviljade hinnad, kuid üldiselt saab öelda, et hinnad on kõikide toidugruppide puhul väga kiiresti kallinenud,“ tõdes Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik. „See hinnatõus lähikuudel jätkub, seda prognoosivad ka toidutootjad ning müüjad.“