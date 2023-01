Kas tunned? Balti TOP30 võitja on avalikkusele tundmatu firma Leedust

Prudentia poolt koos Leedu koostööpartneri Confidentusega koostatava Balti TOP30 ettevõtete hulgas oli 2022. aastal kümme ettevõtet Leedust, kümme Eestist ning kolm Lätist. Ülejäänud seitse edetabelisse kuuluvat ettevõtet on rahvusvaheliste ettevõtete tütarettevõtted, mis tegutsevad eraldiseisvalt rohkem kui ühes Balti riigis. Selline olukord näitab, et Leedu ja Eesti ettevõtted on vastavate tööstusharude puhul rohkem konsolideerunud, samuti on Leedu ja Eesti ettevõtted Baltikumi ja Euroopa mastaabis aktiivsemad.