Urmas Kruuse: inimesed tahavad rohkem maal elada

Ma ei mõista absoluutselt seda, kui öeldakse, et see ei ole meie sõda. See on uskumatult meie sõda! Ma mõistan, et paljudel meie inimestel on sel talvel väga raske. See hind aga, mida me oleme sunnitud maksma, on olematu võrreldes sellega, mida ukrainlased hetkel rindel maksavad.

Ma arvan, et valitsus ja eriti Kaja Kallas peaministrina on teinud meeletult tööd, et me ei oleks kunagi enam üksi ning et meie keel ja kultuur säiliks. Et Venemaa agressioon Ukrainas lõpeks.

Meil, eestlastel, oli teadmine, et Venemaal on oma agressiivsete sammudega tõsi taga, Euroopas seda aga nii tõsiselt ei võetud. Sel saatuslikul hommikul ärkasin valitsuse sõnumi peale ja juba kella kuuest hakkas meil erakorraline koosolek. See ärkamise hetk oli emotsionaalselt väga vastik, jõhker ja ebamugav. Mulle meenus kohe hetk, kui Eesti taastas 1991. aastal iseseisvuse ja soomustransportöörid tulid Tallinna peale. Me elasime sel ajal Elvas ja meil oli kaks väikest last. Tol hetkel mõtlesime me hirmuga, et mis meist saab. Me keegi ei osanud ennustada, et see taasiseseisvumine võib minna nii rahulikult, et põhimõtteliselt püssipauke ei toimunudki. Praegune situatsioon on minu jaoks aga hullem, sest nüüd Ukrainas me näeme, mida Venemaa on võimeline tegelikult korda saatma. Ukrainas toimub praegu põhimõtteliselt genotsiid ja meie ülesanne on teha kõik, et see lõppeks võimalikult kiiresti. Olgugi et see hetk, kui ma üles ärkasin, oli väga vastik ja ebamugav, tuli end siiski riidesse panna ja autole hääled sisse ajada ning Stenbocki sõita.

Euroopas ja Eestis on toidujulgeolekus kõige olulisem meie ühtne põllumajanduspoliitika ja ses mõttes võime tulevikku vaadata kindlamalt kui nii mõnedki teised riigid maailmas. Me võtsime just vastu ÜPP strateegia kuni aastani 2027 ja võin julgelt öelda, et põhitoiduainetega suudab Eesti ennast ise varustada. Loomulikult on asju, mida me küll ekspordime, aga kuna meie ettevõtjad on nii tublid ja nutikad, siis on nad omakorda võimelised ka vajalikke ja puudolevaid asju sisse ostma. Siinkohal tuleb meie põllumehi kiita!

Toon kiirelt ühe näite, miks eestlaste hulgas on toetus Ukraina inimestele nii suur. Nimelt minu abikaasa Katrini ema ja isa kohtusid Siberis. Üks pere oli sinna küüditatud Ukrainast, teine perekond aga Eestist. Nad said seal kokku ja nii sain mina endale abikaasa. Ehk meil on väga palju ühiseid kogemusi Venemaaga ja me saame väga hästi aru, miks me peame kokku hoidma.

Sõjaga käib kaasas ka energiasõda, mis on kestnud nüüd juba üle aasta. On sul soovitusi, kuidas sellega toime tulla?

Mul on sellega seoses kahetised tunded. Just seetõttu, et ühelt poolt enne sõda me nautisime börsielektri ja Vene gaasi väga odavat hinda ning jätsime mõningad riskid ilmselt hindamata, mistõttu tabas inimesi päris suur šokk. Samuti pean õigeks ka seda, et tuleb aidata leevendada nende kulusid, kellel on kõige raskem. Seda kõike oleme me valitsuses püüdnud ka teha.

Teiselt poolt on selge, et me peame oma sõltuvust Venemaa energiakandjatest ruttu vähendama. Meid on siin Eesti maakamaral elus hoidnud tõsiasi, et me ei anna alla. Me leiame uusi lahendusi ja jääme ellu. Seetõttu ei saa me ka selles halvas hetkes jääda vinguma, vaid peame leidma nutikaid lahendusi. Minu sõnum on, et me ei pea hirmu tundma rohe-eesmärkide pärast, mida me peame aastal 2025 täitma. Selleks ajaks on meil juba palju uusi lahendusi, mida meil praegu veel olemas ei ole. Aga mida me ei tohi, on alla vanduda ja mõelda, et me ei saa hakkama. Ikka saame, oleme alati saanud!

Mulle tundub, et nende kriisiaastate üks tulemus on, et inimesed tahavad rohkem maal elada. Kui lihtne või raske seda soovi täita on?