Üks maailma suurimaid hotellifrantsiise avab oma brändi Ida-Euroopa esimese hotelli Tallinnas

Handwritten Collection on äsja väljakuulutatud täiendus Accori kaubamärgivõrgustikule, kuhu kuuluvad hotellid, mis pakuvad meeldejäävat ja stiilset majutuskogemust. Hotellikollektsiooni esimene hotell avatakse Tallinnas. Accori ja Amer Invest OÜ vahel sõlmitud frantsiisilepingu kohaselt liitub kollektsiooniga alates juunist Oru Hub Hotel, kus on 55 mugavat ja kaunilt kujundatud privaatset tuba. Neljatärnihotelli külaliste käsutuses on esimesel korrusel asuv ainulaadne Hub, kus saab töötada, suhelda ja aega veeta. Lisaks on külalistele kasutamiseks Oru bistroo, koosolekuruumid, värkstuba ja joogaruum.

Hotelli kontseptsioon põhineb ideel „söö, tööta ja mängi“, mis on ellu viidud koos Eesti ühe parima disainibürooga Velvet ja sisearhitektuuristuudioga Aeris. Hotell on saanud märkimisväärse hulga disainiauhindu, sealhulgas Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia ja jõudis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettevõtluse auhinna raames aasta disainirakendaja kategoorias kolme parima hulka. Hotelli omanik on 23-aastase kogemusega Amer Invest OÜ, mis tegutseb lisaks ka kinnisvara ja toitlustuse valdkonnas.

„Meil on hea meel end Tallinnas tutvustada ja esmaesitleda kui Accori Handwritten Collectioni esimest majutusasutust Ida-Euroopas. Usume, et Oru Hub Hotel Handwritten Collection äratab turistides tähelepanu oma ainulaadse disaini ja värske lähenemisega südamlikule külalislahkusele. Oru Hub Hotel – Handwritten Collection on loodud mugavaks majutuskohaks nii era- kui ka äriklientidele. Hotell asub Tallinna kesklinna ja vanalinna lähedal, tagades külalistele võimaluse avastada linna ajaloolisi ja kultuurilisi vaatamisväärsusi. Tallinna tasub külastada, kuna see on peamine majandus-, tööstus- ja kultuurikeskus. Loodame, et Accori uue elustiilihotellide brändi tulek Eestisse suurendab meie piirkonna külastajate arvu,“ rääkis Oru Hub Hoteli tegevjuht Kristel Mäenurm.